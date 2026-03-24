Рыболов из Ростовской области поделился секретами удачной весенней рыбалки

С приближением весны активизируются не только водоемы, но и любители рыбной ловли. Однако, как отмечает опытный рыбак из Ростовской области Артем Коваленко, сезон 2026 года имеет свои особенности.По словам Артема, после долгой зимы рыба становится более энергичной. На ранних этапах весны она предпочитает держаться на глубине, но с повышением температуры воды, особенно под воздействием солнечных лучей, активно выходит на мелководье.Ключ к успеху – понимать, как ведет себя рыба в конкретном водоеме, – делится своим опытом рыбак. Он подчеркивает, что хищники охотятся в основном на рассвете и закате, в то время как мирная рыба предпочитает участки с медленным течением или прибрежную зону.Использование натуральных приманок, схожих с естественным кормом, значительно увеличивает шансы на богатый улов. Отдельно рыбак отмечает, что в период нереста рыба становится более осторожной и менее активной.На территории Ростовской области с 1 марта по 31 мая действует нерестовый запрет, который ограничивает правила рыболовства на многих водоемах региона. Кроме того, с 15 марта введен запрет на вылов тарани и плотвы, а до 15 апреля – на ловлю щуки.Эти меры ежегодно вводятся для защиты подводных обитателей в период размножения и сохранения популяций. В период действия запрета на водоемах будет усилен контроль со стороны рыбоохраны и правоохранительных органов. Нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность.