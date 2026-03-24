Кота и пса с жуткими травмами спасают волонтеры из Ростовской области

В Белой Калитве волонтеры борются за жизнь кота и пса с жуткими ранами. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на волонтеров сообщества «Доброе сердце».Первая история касается домашней собаки, которая живет в частном секторе города и, по всей видимости, находилась на самовыгуле. Несколько дней назад волонтеры обнаружили животное на повороте улицы Совхозной.Картина, представшая их глазам, была ужасающей: у собаки отсутствовала кожа на голове и шее, что свидетельствовало о серьезных травмах. Местные жители подтвердили, что часто видели собаку на улице, и она выглядела как домашнее животное, однако найти ее хозяев пока не удалось. Есть предположение, что раны могли быть нанесены другими собаками.Травмы настолько обширны, что шансы на выживание собаки в местной ветеринарной клинике оцениваются как очень низкие.Вторая история началась с обнаружения кота на одной из улиц города сотрудниками правоохранительных органов. Поначалу казалось, что у животного просто рассечен глаз. Полицейские незамедлительно связались с волонтерами, и вместе они отвезли пострадавшего кота в ветеринарную клинику.Там выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее: у кота развилась серьезная глазная инфекция. Благодаря своевременному вмешательству и проведенным процедурам, ветеринарам удалось спасти коту глаза.Оба животных сейчас находятся под наблюдением в клинике. Впереди у них долгий и непростой период реабилитации. Волонтеры продолжают оказывать всю необходимую помощь, надеясь, что пострадавшие животные смогут оправиться от пережитого.