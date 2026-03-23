Один из футболистов «Ахмата» получил травму головы после матча с «Ростовом»

Во время матча с «Ростовом», который прошел 21 марта в рамках Российской Премьер-Лиги, футболист «Ахмата» получил тяжелую травму.

В начале второго тайма игрок «Ростова» Андрей Лангович случайно ударил коленом в голову Мирослава Богосаваца, борясь за мяч. После инцидента Богосаваца увезли с поля на носилках.

В больнице Мирославу провели компьютерную томографию, которая не показала переломов костей лица. Сам футболист признался, что не помнит деталей произошедшего и момента, когда его эвакуировали на скорой помощи. В медицинском учреждении ему наложили швы на раны губы и подбородка, а также диагностировали черепно-мозговую травму.

Через два дня после инцидента Богосавац связался с болельщиками. Футболист сообщил, что не получил серьезных переломов и продолжает лечение.
Фото: ФК Ахмат
