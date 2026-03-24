Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подросток на мопеде пострадал в ДТП с внедорожником в Ростове

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Авария случилась вечером 23 марта на улице Лесозащитная, 94. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем внедорожника "Мерседес GLE300" не уступила дорогу юному водителю мопеда на перекрестке. Произошло столкновение, в котором водитель мопеда получил травмы.

Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика