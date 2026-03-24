Подросток на мопеде пострадал в ДТП с внедорожником в Ростове
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.
Авария случилась вечером 23 марта на улице Лесозащитная, 94. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем внедорожника "Мерседес GLE300" не уступила дорогу юному водителю мопеда на перекрестке. Произошло столкновение, в котором водитель мопеда получил травмы.
Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение.