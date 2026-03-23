В Донецке Ростовской области за полмиллиарда рублей продают крупный производственный комплекс

В конце марта на одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже крупного производственного комплекса в городе Донецке Ростовской области. Стоимость объекта – 589 миллионов рублей.Общая площадь производственных и офисных помещений составляет 57 800 квадратных метров. Комплекс расположен на обширном земельном участке площадью 15 гектаров, который находится в собственности. Важным преимуществом является размещение предприятия на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что открывает перед новым владельцем доступ к различным льготам и преференциям.Промышленные площади включают в себя:- Блок стальцеха (20 300 м²) с высотой потолков до 18 метров, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 5-15 тонн и 8 въездными воротами под еврофуры.- Здание цеха (11 800 м²) с высотой потолков 12 метров, оборудованное кран-балками 5-10 тонн и 4 въездными воротами.- Здание кузни (13 900 м²) высотой 10 метров, с мостовыми кранами 10 тонн и 4 въездными воротами.- Основной базисный склад (8 800 м²) высотой 14 метров, с 3 мостовыми кранами по 10 тонн.- Складское здание (2 880 м²), также с кран-балками грузоподъемностью 10 тонн.Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для промышленной деятельности, включая выделенную электрическую мощность 5000 кВт (с возможностью увеличения), централизованные водоснабжение и водоотведение, газ, а также наличие собственной газовой котельной. Территория объекта огорожена.Цена продажи указана с учетом НДС.