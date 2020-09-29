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Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов перешел в «Дженоа»

Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов перешел в «Дженоа»
Между «Ростовом» и итальянским клубом «Дженоа» достигнуто соглашение по трансферу нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов» 1 октября.
Известно, что трансфер форварда «желто-синих» итальянскому клубу обошелся не в один миллион евро. Длительные переговоры об условиях перехода завершились общим соглашением.

Элдор Шомуродов считается одним из лучших футболистов России. За ростовскую команду он перешел играть в 2017 году, дебютировав рамках чемпионата России в гостевом матче третьего тура против «Амкара».

На его счету - 91 матч и 18 забитых мячей. В прошлом сезоне Элдор Шомуродов в ходе чемпионата забил 11 важнейших голов и стал лучшим бомбардиром команды.

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