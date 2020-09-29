Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов перешел в «Дженоа»

Между «Ростовом» и итальянским клубом «Дженоа» достигнуто соглашение по трансферу нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов» 1 октября.Известно, что трансфер форварда «желто-синих» итальянскому клубу обошелся не в один миллион евро. Длительные переговоры об условиях перехода завершились общим соглашением.Элдор Шомуродов считается одним из лучших футболистов России. За ростовскую команду он перешел играть в 2017 году, дебютировав рамках чемпионата России в гостевом матче третьего тура против «Амкара».На его счету - 91 матч и 18 забитых мячей. В прошлом сезоне Элдор Шомуродов в ходе чемпионата забил 11 важнейших голов и стал лучшим бомбардиром команды.