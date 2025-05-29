Фото: ГК Ростов-Дон

Вратарь Анастасия Лагина покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой донского ГК.По окончании сезона-2024/25 Анастасия приняла решение оставить команду. Она присоединилась к клубу в 2021 году и за это время успела стать чемпионкой России, а также обладательницей Кубка и Суперкубка России.Анастасия Лагина родилась в Ярославле. Свою профессиональную карьеру гандболистка начала в 2011 году в подмосковной «Звезде». С 2016 по 2017 годы она играла за московский «Луч», а в июле 2017 года перешла в тольяттинскую «Ладу». В 2019 году Анастасия была вызвана в национальную сборную и стала бронзовым призёром чемпионата мира.