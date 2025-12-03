Новости
ХК «Ростов» возобновит домашние матчи во Дворце спорта 10 декабря

ХК «Ростов» возобновит домашние матчи во Дворце спорта. Об этом сообщили в социальных сетях клуба 2 декабря, вызвав радость у болельщиков.

С 2017 года, когда оборудование для подготовки льда вышло из строя, южане играли на «Айс Арене» на Коммунистическом. В 2022 году на Халтуринском закрыли спорткомплекс для капитального ремонта. Открытие состоялось в сентябре 2025 года, но проводить хоккейные матчи там не разрешили.

Фанаты ХК «Ростов» ранее сообщали, что арена вмещает только 458 зрителей и не подходит для хоккея. Болельщики записали видеообращение с просьбой вернуть команду домой. Спустя три месяца после открытия ХК «Ростов» вернулся в родной Дворец спорта.

Впервые за восемь лет донские хоккеисты сыграют домашние матчи против «Нефтехимика».
Фото: ХК Ростов
