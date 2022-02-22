Из-за ситуации в Украине защитник ФК «Ростов» Деннис Хаджикадунич сбегает из клуба

Фото: ФК «Ростов».

Защитник футбольного клуба «Ростов» хочет покинуть донской клуб. По словам Денниса Хаджикадунича, безопасность важнее всего. Возможно, такое решение игрок принял из-за ситуации в Украине и спецопераций.— Спортсмен хочет вернуться домой, хочет жить в безопасности. Дело осталось за клубами, — цитирует Fotbollskanalen.se агента защитника «Ростова» Валида Фаура.Напомним, ближайший матч ростовской команды перенесли из-за закрытых аэропортов на Юге России. Встреча с самарскими «Крыльями Советов» должна была пройти 27 февраля. Воздушное пространство закрыли за несколько дней до этого. Аэропорты начнут работу не раньше 2 марта.Деннис Хаджикадунич — боснийский и шведский футболист. Он играет на позиции защитника за российский клуб «Ростов» и национальную сборную Боснии и Герцеговины. В состав «желто-синих» он входит уже четвертый год - с июля 2018. По контракту ему нужно оставаться в команде еще полтора года.