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Защитника ФК «Ростов» может арендовать шведская команда

Защитника ФК «Ростов» может арендовать шведская команда

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может перейти в ФК «Мальме». Об этом сообщил «РБ Спорт».

Сейчас донская сборная ведет активные переговоры со шведской командой об аренде Денниса Хаджикадунича. Также в соглашении упоминается возможный выкуп контракта футболиста. Решение могут принять в ближайшие дни.

Деннис Хаджикадунич перешел в ФК «Ростов» в 2018 году. Ранее он выступал именно за «Мальму». В текущем розыгрыше чемпионата России 23-летний футболист отыграл десять матчей. Каких-либо результативных действий на поле он не показал.
Фото: ФК "Ростов"
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