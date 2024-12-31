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Игроком ФК «Ростов» Умаром Сако заинтересовались французские клубы

Игроком ФК «Ростов» Умаром Сако заинтересовались французские клубы
Французские клубы заинтересовались игроком ФК «Ростов» Умаром Сако. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Центральным защитником «желто-синих» заинтересованы сразу несколько европейских клубов. 28-летний за год показал хорошие результаты.

Добавим, что Сако перешел в ФК «Ростов» в январе 2024 года. За все время он сыграл в 38 матчах и сделал одну голевую передачу. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста выросла до 3,5 млн евро.
Фото: ФК Ростов
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