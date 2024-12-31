Игроком ФК «Ростов» Умаром Сако заинтересовались французские клубы

Фото: ФК Ростов

Французские клубы заинтересовались игроком ФК «Ростов» Умаром Сако. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».Центральным защитником «желто-синих» заинтересованы сразу несколько европейских клубов. 28-летний за год показал хорошие результаты.Добавим, что Сако перешел в ФК «Ростов» в январе 2024 года. За все время он сыграл в 38 матчах и сделал одну голевую передачу. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста выросла до 3,5 млн евро.