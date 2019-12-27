«Ростов» может продать нападающего Шомуродова за 10 миллионов евро



Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов может перейти в другую команду. Донской клуб готов расстаться с футболистом за 10 миллионов евро, пишет Федеральное агентство новостей.



По информации издания, Шомуродовым интересуются не только российские, но и французские и немецкие клубы. Одного из лучших игроков ФК «Ростов» готов продать за 10 миллионов евро. При этом неизвестно, поступали ли «жёлто-синим» предложения о продаже спортсмена.



Добавим, что Элдор Шомуродов начал карьеру футболиста в родном Узбекистане. Выступал за клуб «Машъаль» на чемпионате республики. В июле 2017-го подписал контракт на 2,5 года с ФК «Ростов». В мае 2019-го договор был продлён на три года, а 7 июня пролонгирован на пять лет.



В августе 2019 года Элдор Шомуродов был признан лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.