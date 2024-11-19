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Футболистом «Ростова» Умаром Сако интересуется ФК «Брест»

Футболистом «Ростова» Умаром Сако интересуется ФК «Брест»
Футболистом «Ростова» Умаром Сако интересуется ФК «Брест». Французский футбольный клуб посещал игры, где присутствовал африканский игрок.

По информации «РБ Спорт», клуб в настоящее время рассматривает кандидатуру 28-летнего защитника.

На данный момент представители «Ростова» не получали официальных запросов от «Бреста». Однако в период зимнего трансферного окна это может измениться.

Напомним, что в июле 2024 года футбольный клуб «Ростов» подписал соглашение с Умаром Сако, рассчитанное на три года. Это означает, что футболист будет представлять цвета «желто-синих» до 2027 года.
Фото: ФК Ростов
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