Фото: ФК Ростов

Футболистом «Ростова» Умаром Сако интересуется ФК «Брест». Французский футбольный клуб посещал игры, где присутствовал африканский игрок.По информации «РБ Спорт», клуб в настоящее время рассматривает кандидатуру 28-летнего защитника.На данный момент представители «Ростова» не получали официальных запросов от «Бреста». Однако в период зимнего трансферного окна это может измениться.Напомним, что в июле 2024 года футбольный клуб «Ростов» подписал соглашение с Умаром Сако, рассчитанное на три года. Это означает, что футболист будет представлять цвета «желто-синих» до 2027 года.