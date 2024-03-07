ФК «Ростов» выкупил защитника «Арды» Умара Сако за 350 тысяч евро

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» выкупил защитника «Арды Кырджали» Умара Сако. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил инсайдер Иван Карпов 6 марта.Сумма сделки составила 350 тысяч евро (или 34,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).— 5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась, — цитирует Карпов гендиректора болгарского клуба Ивайло Петкова.Всего донской клуб отдал за игрока чемпионата Болгарии 500 тысяч евро (почти 50 миллионов рублей). Счет за аренду спортсмена на полсезона составил 150 тысяч евро.Умар Сако начинал карьеру на родине в Кот-д’Ивуаре. В возрасте 24 лет футболист перебрался в катарский Аль-Харитият. В 2022-м он подписал контракт с ФК «ЛАСК» из Австрии, а в 2023-м году перешел в «Арда Кырджали».В сезоне-2023/24 Умар Сако отличился двумя голами и одной результативной передачей за 20 матчей в чемпионате Болгарии.За «Ростов» футболист сыграл пока один раз. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на рынке оценивается в 600 тысяч евро.