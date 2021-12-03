Игроки молодёжки «Ростов-Дона» сыграют за сборную России

Фото: ГК Ростов-Дон.

Четыре игрока «Ростов-Дона-2» отправились на УТС юниорской сборной России. Сбор продлится до 16 декабря, а сразу после него команда отправится в Венгрию на товарищеский турнир. Там россиянки сыграют с Венгрией (17 декабря), Данией (18) и Францией (19).«Ростов-Дон-2» выступает в первенстве России среди молодёжных команд. В турнирной таблице предварительного этапа жёлто-чёрные пока идут на 2 месте из 12 участников, имея в активе 28 очков (13 побед, 2 ничьи и 3 поражения). Меланья Пичугина провела 16 игр и забросила 48 мячей. Алина Решетникова – 13 матчей и 81 гол. Вратарь Алина Чернова сыграла в 11 матчах, забила один гол и показала 34% отражения. Ещё один голкипер Анастасия Казьменко в 16 встречах первенства отразила 35% бросков по своим воротам.Товарищеский турнир и УТС приурочены к подготовке команды к чемпионату мира в Грузии (юниорский), который состоится в августе 2022 года.