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Игроки «Ростов-Дона» помогли сборной России обыграть Камерун

Игроки «Ростов-Дона» помогли сборной России обыграть Камерун
Российские гандболистки в первом матче на чемпионате мира в Испании ожидаемо разгромили крепкую сборную Камеруна - 40:18.

На первых порах африканки сопротивлялись. Но после счёта 6:6 россиянки пошли в отрыв. На перерыв коллективы отправились уже при солидном преимуществе команды России – 17:10. Во второй части встречи россиянки окончательно ликвидировали интригу и в итоге одержали победу с более чем двукратным превосходством над оппонентом. Итоговый счет – 40:18.

Ростовчанки забили 8 голов. Честь «Ростов-Дона» в сборной отстаивали Юлия Манагарова (4 мяча), Екатерина Зеленкова (2), Милана Таженова (2) и Анастасия Лагина.

Во втором туре группового этапа Россия 5 декабря сыграет с Польшей.
Фото: Пресс-служба «Ростов-Дона»
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