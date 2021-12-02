Игроки «Ростов-Дона» помогли сборной России обыграть Камерун

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дона»

Российские гандболистки в первом матче на чемпионате мира в Испании ожидаемо разгромили крепкую сборную Камеруна - 40:18.На первых порах африканки сопротивлялись. Но после счёта 6:6 россиянки пошли в отрыв. На перерыв коллективы отправились уже при солидном преимуществе команды России – 17:10. Во второй части встречи россиянки окончательно ликвидировали интригу и в итоге одержали победу с более чем двукратным превосходством над оппонентом. Итоговый счет – 40:18.Ростовчанки забили 8 голов. Честь «Ростов-Дона» в сборной отстаивали Юлия Манагарова (4 мяча), Екатерина Зеленкова (2), Милана Таженова (2) и Анастасия Лагина.Во втором туре группового этапа Россия 5 декабря сыграет с Польшей.