Четыре гандболистки «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Фото: Ростов - Дон.

Людмила Бодниева вызвала 20 гандболисток на заключительный этап подготовки к стартующего в начале декабре Чемпионату мира. От «Ростов-Дона» в сборную отправились Ярослава Фролова, Анастасия Лагина, Милана Таженова и Юлия Манагарова. Также в тренерский штаб вошёл Томаш Хлавати.21 ноября все соберутся в Новогорске (Московская область), а 24 ноября команда отправится на товарищеский турнир в Норвегию. Там россиянки проведут три матча: 25 ноября соперником будет Южная Корея, 27-го – сборная Нидерландов, 28-го – норвежки.Сам чемпионат мира пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря. На групповом этапе команда России сразится с Камеруном, Польшей и Сербией 3, 5 и 7 декабря, соответственно.