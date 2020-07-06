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Игрок Северной Македонии перешел в ростовский футбольный клуб

Игрок Северной Македонии перешел в ростовский футбольный клуб
Нападающий ФК «Работнички» Давид Тошевски подписал контракт с «желто-синими». Новость «Ростов» опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях. Там появилась фотография момента заключения контракта со спортсменом.

Договоренность с 18-летним Давидом рассчитана на пять лет. О стоимости трансфера ничего не известно.

Сообщается, что футболист играл в 21 матче Первой Лиги Северной Македонии. Забил пять голов и отдал три победные передачи. Давид Тошевски числится в молодёжной сборной республики.

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