Игрок Северной Македонии перешел в ростовский футбольный клуб

Нападающий ФК «Работнички» Давид Тошевски подписал контракт с «желто-синими». Новость «Ростов» опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях. Там появилась фотография момента заключения контракта со спортсменом.Договоренность с 18-летним Давидом рассчитана на пять лет. О стоимости трансфера ничего не известно.Сообщается, что футболист играл в 21 матче Первой Лиги Северной Македонии. Забил пять голов и отдал три победные передачи. Давид Тошевски числится в молодёжной сборной республики.