Игрок «Ростова» Константин Кучаев возглавил список лучших по успешным отборам в РПЛ

Фото: ФК «Ростов»

Аналитики "РУСТАТ" (общероссийская футбольная видеоплатформа, созданная при участии Российского футбольного союза) проанализировали статистику игроков после девяти туров и определили лидера.Среди шести футболистов, выделяющихся эффективными отборами (возвращение мяча команде без нарушения правил), первую строчку занял Кучаев, представляющий донской клуб. За 861 минуту, проведенную на поле, он совершил 27 отборов с эффективностью 73%. На второй позиции расположился Хуан Касерес из "Динамо", которому понадобилась 881 минута для 26 отборов (54%). Третью строчку занял Мирослав Богосавац из "Ахмата", реализовавший 26 отборов за 886 минут (79%). Также в число лучших вошли игроки "Балтики" и "Динамо".Стоит отметить, что в некоторых играх Кучаев выводил "Ростов" на поле с капитанской повязкой. Его успешные отборы внесли значительный вклад в зарабатывание очков командой.