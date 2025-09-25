Игрок «Ростова» Константин Кучаев возглавил список лучших по успешным отборам в РПЛ
Аналитики "РУСТАТ" (общероссийская футбольная видеоплатформа, созданная при участии Российского футбольного союза) проанализировали статистику игроков после девяти туров и определили лидера.
Среди шести футболистов, выделяющихся эффективными отборами (возвращение мяча команде без нарушения правил), первую строчку занял Кучаев, представляющий донской клуб. За 861 минуту, проведенную на поле, он совершил 27 отборов с эффективностью 73%. На второй позиции расположился Хуан Касерес из "Динамо", которому понадобилась 881 минута для 26 отборов (54%). Третью строчку занял Мирослав Богосавац из "Ахмата", реализовавший 26 отборов за 886 минут (79%). Также в число лучших вошли игроки "Балтики" и "Динамо".
Стоит отметить, что в некоторых играх Кучаев выводил "Ростов" на поле с капитанской повязкой. Его успешные отборы внесли значительный вклад в зарабатывание очков командой.