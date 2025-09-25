Новости
В Ростовской области проживание в отелях подорожало почти на 20%

За последние девять месяцев число отдыхающих в Ростовской области увеличилось на 8% в сравнении с прошлым годом за аналогичный период. В Ростовскую область приехало порядка 985 тысяч туристов. Об этом сообщает министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Количество туристов увеличилось в связи с тем, что качественный отдых в Анапе стал невозможен. Поэтому отдыхающие в этом году стали всё чаще выбирать другие города. Ростовская область стала одним из популярных мест. Чаще всего туристы посещают Ростов и Таганрог. Помимо того, люди часто приезжали в Новочеркасск, Старочеркасскую и Азов.

Вместе с ростом потока туриста выросли и цены, в частности, на отели. Так средняя стоимость суточного проживания составляет 4,9 тыс. руб.,что на 13% выше прошлого года.

На сегодняшний день, цены начинаются от 2-3 тысяч рублей и доходят до 8-9 тысяч рублей. Более дешёвым вариантом жилья станет комната в хостеле. Цены начинаются от одной до трех тысяч за сутки.
Фото: Дондей
