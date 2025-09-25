Новости
Ростовчане жестко раскритиковали появление досок объявлений

Жители Ростова жестко раскритиковали появление досок объявлений. В соцсетях главы города появились многочисленные гневные комментарии по поводу решения борьбы с рекламой.

Множество негативных высказываний появились после идеи избавиться от рекламы с помощью досок объявлений. Стенды на ножках установили сразу в нескольких районах. Глава города предложил размещать на них рекламу вместо стен, мусорных баков и т. д. Однако предложение понравилось не всем.

- Эти стенды - это убожество! Увидела на западном развороте сегодня и ужаснулась... Еще есть реклама интернета в частном секторе, почти на каждом столбе. Когда была помоложе, отрезала плоскогубцами. И с руководством компаний разговаривала - да, реагировали, с одних столбов снимали и на другие перевешивали на следующий день. Но если у всех по улице есть интернет, зачем эти объявления на столбах в 21-м веке?

Жители считают, что доски объявлений - это уже пережиток прошлого. Люди уверены, что штрафовать заказчиков рекламы более действенно, чем уродовать город.

Добавим, что есть статья в КоАП - за порчу муниципального имущества. Ростовчане надеются, что к ним прислушаются и изменят подход к борьбе с рекламой.
Фото: администрация Ростова.
