Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В микрорайоне Суворовский в Ростове жители нашили ребенка без взрослых

В микрорайоне Суворовский в Ростове жители нашили ребенка без взрослых
В микрорайоне Суворовский в Ростове жители нашили ребенка без взрослых. Инцидент произошел на улице А.Хана 25 сентября.

Мальчик 4-5 лет гулял один по улице. Прохожие заметили его и начали расспрашивать. Ребенок сказал, что живет на Висаитова. Люди нашли номер телефона его мамы, но она не отвечала на звонки. Тогда вызвали сотрудников подразделение по делам несовершеннолетних.

Сейчас мальчика забрали в отдел. Решается вопрос: отдать ли ей мальчика, если она вдруг появится.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.