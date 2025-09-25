Фото: Дондей

В микрорайоне Суворовский в Ростове жители нашили ребенка без взрослых. Инцидент произошел на улице А.Хана 25 сентября.Мальчик 4-5 лет гулял один по улице. Прохожие заметили его и начали расспрашивать. Ребенок сказал, что живет на Висаитова. Люди нашли номер телефона его мамы, но она не отвечала на звонки. Тогда вызвали сотрудников подразделение по делам несовершеннолетних.Сейчас мальчика забрали в отдел. Решается вопрос: отдать ли ей мальчика, если она вдруг появится.