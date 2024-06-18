Фото: ФК Ростов

Константин Кучаев переходит в футбольный клуб «Ростов», сообщает издание «Матч ТВ».26-летний полузащитник перейдёт в ростовский клуб на правах свободного агента и подпишет контракт сроком на три года. Сейчас футболист проходит медицинское обследование, после которого поставит свою подпись под соглашением.Напомним, в феврале Кучаев расторг контракт с ЦСКА и перешёл в «ПАРИ НН». За нижегородский клуб футболист провёл 11 матчей и сделал результативную передачу.