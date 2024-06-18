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Константин Кучаев переходит в футбольный клуб «Ростов»

Константин Кучаев переходит в футбольный клуб «Ростов»
Константин Кучаев переходит в футбольный клуб «Ростов», сообщает издание «Матч ТВ».

26-летний полузащитник перейдёт в ростовский клуб на правах свободного агента и подпишет контракт сроком на три года. Сейчас футболист проходит медицинское обследование, после которого поставит свою подпись под соглашением.

Напомним, в феврале Кучаев расторг контракт с ЦСКА и перешёл в «ПАРИ НН». За нижегородский клуб футболист провёл 11 матчей и сделал результативную передачу.
Фото: ФК Ростов
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