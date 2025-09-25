В Ростовской области поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину
В Ростовской области поезд насмерть сбил пожилого мужчину. 24 сентября трагедия произошла на железнодорожной станции «Локомотивстрой» в Новочеркасске.
Мужчина переходил пути в неположенном месте, игнорируя сигнал поезда. Машинист не успел затормозить, и пешеход был сбит. От полученных травм он скончался на месте.
По информации УТ МВД России по СКФО, погибший — 65-летний житель Новочеркасска. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на железной дороге.