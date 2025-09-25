Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину

В Ростовской области поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину
В Ростовской области поезд насмерть сбил пожилого мужчину. 24 сентября трагедия произошла на железнодорожной станции «Локомотивстрой» в Новочеркасске.

Мужчина переходил пути в неположенном месте, игнорируя сигнал поезда. Машинист не успел затормозить, и пешеход был сбит. От полученных травм он скончался на месте.

По информации УТ МВД России по СКФО, погибший — 65-летний житель Новочеркасска. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на железной дороге.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.