Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из Ростова в «Роза Хутор» запустят поезда на период новогодних праздников

Из Ростова в «Роза Хутор» запустят поезда на период новогодних праздников

В дни новогодних праздников между Ростовом-на-Дону и горнолыжным комплексом «Роза Хутор», расположенным в Сочи, будет организовано железнодорожное сообщение. Об этом сообщили официальные лица из компании «Российские железные дороги».

Ростовчане получат возможность доехать до курорта на поезде под названием «Лыжная стрела» 27, 29, 30 декабря, а также в период с 1 по 10 января включительно. Поезд сделает остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и, конечно, на станции «Роза Хутор».
Фото: РЖД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.