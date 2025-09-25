Из Ростова в «Роза Хутор» запустят поезда на период новогодних праздников

Фото: РЖД

В дни новогодних праздников между Ростовом-на-Дону и горнолыжным комплексом «Роза Хутор», расположенным в Сочи, будет организовано железнодорожное сообщение. Об этом сообщили официальные лица из компании «Российские железные дороги».Ростовчане получат возможность доехать до курорта на поезде под названием «Лыжная стрела» 27, 29, 30 декабря, а также в период с 1 по 10 января включительно. Поезд сделает остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и, конечно, на станции «Роза Хутор».