57-летняя женщина пострадала при пожаре в приюте для собак в Шахтах

– Мама пыталась спасти щенков и собак. Она делала все, что могла. Но позже почувствовала, что если еще хоть на секунду останется в доме, то упадет и сгорит, - говорит Антон Кравченко. – Из-за огня к некоторым животным было уже не добраться. К сожалению, сгорело около 10 собак.

Фото: Антон Кравченко; Соцсети Антонины Кравченко

В Шахтах 57-летняя женщина пострадала при пожаре в приюте для животных. Ее сын рассказал подробности происшествия корреспонденту Donday.Примерно 10 лет назад местная жительница Антонина Крачвенко открыла частный приют. И назвала его в честь своего пса - «Мистер Макс». В 2024 году в нем насчитывалось 133 собаки и 5 кошек. Многим животным удалось найти свою семью благодаря этому месту.Утром 25 сентября в приюте произошел пожар. Пламя охватило второй этаж и крышу. Антонина Алексеевна была дома. Женщина бросилась в огонь, чтобы спасти своих питомцев.К несчастью, хозяйка приюта получила ожоги лица и рук 1-2 степени. В настоящий момент она находится в шахтинской реанимации. А 26 сентября врачи переведут ее в БСМП Ростова-на-Дону.В пожаре дом полностью сгорел. Выжившие животные остались без приюта. Как говорят очевидцы, собаки бегают за территорией дома. Вместе с Антоном неравнодушные люди пытаются срочно пристроить питомцев.Семье Антонины предстоит большая работа по восстановлению приюта. Если вы захотите поддержать их, можно связаться с Антоном Кравченко по телефону: +7 (918) 855-60-42.