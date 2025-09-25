В Ростове толстая крыса испугала жителей элитного ЖК

фото: DonDay

Возле ЖК на Соколова, 68 жильцы засняли упитанную крысу. Комплекс располагается на пересечении проспекта Соколова и улицы Лермонтовской, напротив здания Главпочтамта.Крупная животина разгуливала по тротуару возле дорогого жилого комплекса бизнес-класса. Такие прогулки грызуна могут привести к опасным последствиям.Крысы, как известно исторически, - переносчики различных инфекций и болезней, начиная от чумы и заканчивая сальмонеллезом. Внутри комплекса находится детский сад, и встреча таких маленьких "друзей" с детьми может закончиться уколами от бешенства.У местных жителей возник вопрос: неужели работники ЖК не следят за санитарией на территории?