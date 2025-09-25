Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове толстая крыса испугала жителей элитного ЖК

В Ростове толстая крыса испугала жителей элитного ЖК

Возле ЖК на Соколова, 68 жильцы засняли упитанную крысу. Комплекс располагается на пересечении проспекта Соколова и улицы Лермонтовской, напротив здания Главпочтамта.

Крупная животина разгуливала по тротуару возле дорогого жилого комплекса бизнес-класса. Такие прогулки грызуна могут привести к опасным последствиям.

Крысы, как известно исторически, - переносчики различных инфекций и болезней, начиная от чумы и заканчивая сальмонеллезом. Внутри комплекса находится детский сад, и встреча таких маленьких "друзей" с детьми может закончиться уколами от бешенства.

У местных жителей возник вопрос: неужели работники ЖК не следят за санитарией на территории?
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.