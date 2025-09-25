Бывший совладелец «Ростовводоканала» Станислав Светлицкий скоро выйдет на свободу

Фото: PhotoXpress, Ростовводоканал

Вскоре Станислав Светлицкий, ранее являвшийся выгодоприобретателем "Ростовводоканала", выйдет на свободу. Эти сведения получены из судебных документов арбитражного суда Тверской области.Ранее Пролетарский районный суд Ростова признал Светлицкого, занимавшего посты заместителя главы Минэнерго, президента АО "Евразийский" и владельца банка "Народный кредит", виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Задержанный в июне 2016 года Светлицкий в 2020 году был осужден на 12 лет лишения свободы за хищение 7,62 миллиарда рублей у банка "Народный кредит" и АМБ Банка, а также оштрафован на 1 миллион рублей.Однако стало известно о его скором освобождении из исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тверской области. По данным Торжокского межрайонного суда Тверской области, его срок заключения истекает 30 сентября, хотя изначальный 12-летний срок предполагал освобождение не раньше 2032 года.Попытка журналиста DonDay узнать причины досрочного освобождения Светлицкого в УФСИН России по Тверской области не удалась, поскольку информация о сроках наказания доступна только родственникам и представителям осужденных.В 2023 году в отношении Светлицкого была инициирована процедура банкротства. Однако конкурсный управляющий обратился в арбитраж с просьбой временно запретить должнику выезд за границу.Обоснованием стало то, что Светлицкий и его супруга препятствуют возвращению активов, выведенных в результате их недобросовестных действий, в конкурсную массу. Суд учел, что выезд должника за границу затруднит действия в рамках банкротства, и запретил Светлицкому покидать Россию до завершения этого процесса.