Крупный пожар разгорелся на складе в центре Батайска

Крупный пожар разгорелся на складе в центре Батайска. Возгорание произошло 25 сентября.

Примерно в 12:30 жители заметили в небе густой дым. Сильным ветром задымление стало распространяться по всему городу. Горожанам пришлось закрыть окна в домах.

Как выяснилось, произошло загорание складского помещения в переулке Стадионном, 21. Также в администрации города уточнили, что на этом складе хранится металл.

- К тушению привлечены 48 пожарных и 15 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.


Примерно через час дальнейшему распространению огня удалось помешать. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров.

По имеющейся информации, в происшествии никто не пострадал.
Фото: Батайское время
