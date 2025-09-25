Крупный пожар разгорелся на складе в центре Батайска
Крупный пожар разгорелся на складе в центре Батайска. Возгорание произошло 25 сентября.
Примерно в 12:30 жители заметили в небе густой дым. Сильным ветром задымление стало распространяться по всему городу. Горожанам пришлось закрыть окна в домах.
Как выяснилось, произошло загорание складского помещения в переулке Стадионном, 21. Также в администрации города уточнили, что на этом складе хранится металл.
Примерно через час дальнейшему распространению огня удалось помешать. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров.
По имеющейся информации, в происшествии никто не пострадал.