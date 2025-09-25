Новости
В Ростовской области за 14,4 миллиона рублей продают недостроенную трехэтажку

В Ростовской области выставлен на продажу незавершенный трехэтажный дом за 14,4 миллиона рублей. Данные о грядущих торгах были опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

С аукциона будет реализовано трехэтажное жилое здание в Миллерово, находящееся в стадии строительства и рассчитанное на 45 квартир. Зарегистрироваться для участия в торгах можно в период с 1 октября по 10 ноября.

Стоит отметить, что объект незавершенного строительства принадлежит обанкротившейся строительной фирме ООО «МЕГА СТРОЙ». Ростовский застройщик был объявлен неплатежеспособным в апреле 2019 года из-за накопившихся долгов.
Фото: Торги России
