В Ростовской области за 14,4 миллиона рублей продают недостроенную трехэтажку

Фото: Торги России

В Ростовской области выставлен на продажу незавершенный трехэтажный дом за 14,4 миллиона рублей. Данные о грядущих торгах были опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.С аукциона будет реализовано трехэтажное жилое здание в Миллерово, находящееся в стадии строительства и рассчитанное на 45 квартир. Зарегистрироваться для участия в торгах можно в период с 1 октября по 10 ноября.Стоит отметить, что объект незавершенного строительства принадлежит обанкротившейся строительной фирме ООО «МЕГА СТРОЙ». Ростовский застройщик был объявлен неплатежеспособным в апреле 2019 года из-за накопившихся долгов.