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Игрок из Гамбии покинет «Ростов» уже этим летом

Игрок из Гамбии покинет «Ростов» уже этим летом
Игрок из Гамбии покинет «Ростов» уже этим летом. Об этом свидетельствуют данные портала transfermarkt.world.

В 2021 году Али Соу перешёл в «Ростов» на правах аренды с возможностью последующего выкупа. В своём дебютном матче в чемпионате России он забил два гола в ворота действующего чемпиона — «Зенита». С 2022 года Али Соу выступает в аренде за турецкий клуб «Анкарагюджю».

Али заключил договор с «Ростовом» до июня 2025 года. После окончания контракта игрок не получит никаких выплат и покинет команду.

Информация о том, где Али продолжит карьеру в следующем сезоне, пока не разглашается.
Фото: ФК Ростов
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