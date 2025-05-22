Фото: ФК Ростов

Игрок из Гамбии покинет «Ростов» уже этим летом. Об этом свидетельствуют данные портала transfermarkt.world.В 2021 году Али Соу перешёл в «Ростов» на правах аренды с возможностью последующего выкупа. В своём дебютном матче в чемпионате России он забил два гола в ворота действующего чемпиона — «Зенита». С 2022 года Али Соу выступает в аренде за турецкий клуб «Анкарагюджю».Али заключил договор с «Ростовом» до июня 2025 года. После окончания контракта игрок не получит никаких выплат и покинет команду.Информация о том, где Али продолжит карьеру в следующем сезоне, пока не разглашается.