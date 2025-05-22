Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области утомленный водитель устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и двое взрослых. О страшной аварии сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.ДТП произошло поздно вечером 21 мая недалеко от города Шахты. По предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем "Мерседеса Бенц" направлялся из Чечни в столицу. В окрестностях поселка Аютинского при попытке перестроиться в правую полосу он потерял контроль над машиной. На высокой скорости автомобиль врезался в опору освещения, после чего вылетел с дороги и перевернулся на бок в кювете.По информации от сотрудников ГИБДД, в результате происшествия пострадали сам 46-летний водитель, а также два его пассажира: мужчина 46 лет и подросток 13 лет.