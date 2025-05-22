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Ростовской области утомленный водитель устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и двое взрослых

Ростовской области утомленный водитель устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и двое взрослых

В Ростовской области утомленный водитель устроил ДТП, в котором пострадали ребенок и двое взрослых. О страшной аварии сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП произошло поздно вечером 21 мая недалеко от города Шахты. По предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем "Мерседеса Бенц" направлялся из Чечни в столицу. В окрестностях поселка Аютинского при попытке перестроиться в правую полосу он потерял контроль над машиной. На высокой скорости автомобиль врезался в опору освещения, после чего вылетел с дороги и перевернулся на бок в кювете.

По информации от сотрудников ГИБДД, в результате происшествия пострадали сам 46-летний водитель, а также два его пассажира: мужчина 46 лет и подросток 13 лет.
Фото: Госавтоинспекция РО
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