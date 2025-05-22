Фото: Дондей

В распоряжении редакции DonDay оказались фотографии из актового зала школы № 8, где недавно протекла крыша. По информации, полученной от администрации города, серьёзных повреждений в кровле не обнаружено. Причиной протечки стали недавние осадки.— В двух местах на потолке появились следы протечки. Крыша не повреждена, — сообщил Максим Елисеев, представитель районной администрации.Несмотря на незначительные повреждения, торжественное мероприятие, посвящённое последнему звонку, в актовом зале было отменено. Его проведут в коридоре на третьем этаже.В школе № 8 Красного Сулина в актовом зале протекла крыша.