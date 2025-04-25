Независимая лаборатория детально изучила образцы топлива сетевой АЗС в России
На автозаправочных станциях международного бренда Teboil в Санкт-Петербурге завершилось масштабное исследование качества топлива. Независимая аккредитованная лаборатория провела детальный анализ бензина и дизельного топлива, представленных на автозаправочных станциях Teboil, чтобы подтвердить соответствие продукции высоким эксплуатационным и экологическим стандартам. Итог исследования: топливо Teboil оказалось не просто соответствующим нормативам, но и превосходящим некоторые ключевые требования стандартов[1].
Уровень доверия российских потребителей к качеству топлива за последние годы заметно вырос. Если 10 лет назад, по данным автоэкспертов[1], из-за использования топлива ненадлежащего качества ежегодно выходило из строя около одного миллиона автомобилей[2], то сегодня общий вектор развития рынка демонстрирует противоположные тенденции. Благодаря внедрению передовых технологий, строгому контролю качества и более внимательному подходу к топливу, сбои и поломки удалось минимизировать. В частности, доля бензина марки АИ-95 в совокупном производстве топлива в России, по прогнозам Минэнерго, к 2025 году вырастет до 50%, в то время как три года назад эта цифра едва превышала 40%.
Эксперты подтверждают: топливо, реализуемое на АЗС Teboil, не только отвечает строгим государственным стандартам, но и обладает качественными характеристиками, которые призваны обеспечить бесперебойную работу даже самых сложных двигателей внутреннего сгорания, включая современные турбированные агрегаты с системой прямого впрыска. Значительный запас качественных характеристик позволяет с уверенностью заявлять о снижении нагрузки на двигатель, топливную и экологическую системы, что делает топливо Teboil оптимальным для российского автопарка, включающего как европейские и японские автомобили, так и китайские марки, поступающие на рынок в последние годы.
«Качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя, особенно в современных автомобилях. Двигатели с прямым впрыском, характерные для европейских и японских моделей, нуждаются в максимально очищенном топливе, иначе возникает риск накопления смол и последующего отказа форсунок. Китайские турбоагрегаты, широко представленные сегодня на рынке, имеют схожую конструкцию и подвержены тем же проблемам. Топливо высокого качества, которое мы исследовали, минимизирует эти риски», — отметил заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев.
Эксперты независимой лаборатории проанализировали образцы бензинового и дизельного топлива по ключевым параметрам: плотность, фракционный состав, содержание серы и смол, а также октановое и цетановое числа. Результаты оказались впечатляющими — содержание вредных примесей, таких как смолы, оказалось практически в 3,5 раза ниже допустимых российских нормативов[3]. Это минимизирует загрязнение топливной системы, снижает риск коррозии и увеличивает ресурс двигателя. Кроме того, низкий уровень серы, зачастую значительно выше стандартов Евро-5, обеспечивает снижение вредных выбросов, что особенно важно на фоне ужесточения экологических требований. С полными результатами независимого исследования автовладельцы могут ознакомиться на официальном сайте Teboil по ссылке: https://azs.teboil.ru/kachestvo-topliva/.
Помимо функциональных характеристик, эксперты отметили высокий запас эксплуатационных качеств топлива Teboil, которое подходит не только для современных сложных двигателей с прямым впрыском, но и для 10- или 20-летних автомобилей.
«Плотность бензина находится выше минимально требуемых показателей на несколько процентов (1–4% выше норматива), показатели плотности дизельного топлива также находятся в середине и ближе к максимальным значениям относительно стандартов. Помимо этого, был подтверждён оптимальный фракционный состав, который нужен для обеспечения качественного и быстрого запуска двигателя, плавного и равномерного разгона автомобиля, оптимального расхода топлива. Анализ показал, что содержание вредных смол в пробах оказалось практически в 3,5 раза ниже допустимого стандарта. В совокупности это подтверждает корректный качественный состав топлива и оптимальные потребительские свойства продукции», — отметил эксперт топливно-энергетического комплекса и заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев по результатам исследования.
В дополнение к топливу важную роль в обеспечении бесперебойной работы и защиты от износа двигателя играет и моторное масло. Технический директор МИЦ ГСМ Александр Антонов отмечает: «Сочетание высококачественного топлива и отвечающего стандартам моторного масла позволяет снизить износ деталей двигателя, добиться стабильной работы техники и даже сэкономить топливо. Это особенно важно в условиях городской эксплуатации, когда существует вероятность разбавления моторного масла топливом».
Примечательно, что Teboil уделяет внимание контролю качества не только топлива, но и всей системы доставки и реализации продукции. Современный парк бензовозов, оснащённый системой нижнего налива и электронной пломбировкой, обеспечивает сохранность свойств топлива на всех стадиях транспортировки. Регулярное обслуживание резервуаров, системы обнаружения воды и мониторинг заправочной инфраструктуры подтверждают серьезный подход компании к своей репутации.
«Сегодня вопрос бережного отношения к автомобилю и выбора качественного топлива становится важным как никогда. Мы внедрили систему контроля качества топлива, которая минимизирует влияние человеческого фактора и позволяет предоставлять нашим гостям топливо, соответствующее самым высоким стандартам[4]. Таким образом, заправляясь на проверенных АЗС и используя качественное моторное масло, автовладельцы не только снижают риск дорогостоящего ремонта, но и получают уверенность в том, что их машина будет надёжно работать долгие годы, обеспечивая водителям настоящий комфорт в пути», — рассказала Вера Токсарова, начальник управления маркетинга и рекламы ООО «Тебойл Рус».
[1] Материал издания «Коммерсантъ» - https://www.kommersant.ru/doc/3107001
[2] Материал издания «Коммерсантъ» - https://www.kommersant.ru/doc/3107001
[3] Согласно параметрам и стандартам ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 с изм.№1
[4] Согласно параметрам и стандартам ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 с изм.№1
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