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На заводе разбился хрустальный кубок для победителя матча ЦСКА — «Ростов»

На заводе разбился хрустальный кубок для победителя матча ЦСКА — «Ростов»
На заводе треснул хрустальный кубок, предназначенный для победителя матча между ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщило издание Sport Baza.

Трофей лопнул за 10 дней до запланированной передачи в Российский футбольный союз (РФС). Теперь кубок необходимо восстановить. Первоначально его планировали передать в РФС 19-го числа, но позже перенесли на 23-е.

Напомним, что суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники».
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