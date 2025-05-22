На заводе разбился хрустальный кубок для победителя матча ЦСКА — «Ростов»

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На заводе треснул хрустальный кубок, предназначенный для победителя матча между ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщило издание Sport Baza.Трофей лопнул за 10 дней до запланированной передачи в Российский футбольный союз (РФС). Теперь кубок необходимо восстановить. Первоначально его планировали передать в РФС 19-го числа, но позже перенесли на 23-е.Напомним, что суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники».