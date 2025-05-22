В Ростовской области выплату за подписание контракта на СВО увеличили до 2 млн

— Федеральная выплата по линии Министерства обороны останется на прежнем уровне — 400 тысяч рублей, — подчеркнул глава региона.

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области увеличили выплату за подписание контракта с Минобороны до 2 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.Он отметил, что выплату получат как жители Ростовской области, так и других регионов, если они заключат контракты в донском регионе. На нее могут рассчитывать военнослужащие определенных частей, указанных в документе.Те, кто служит в других частях по контракту, продолжат получать один миллион рублей.Дополнительная информация: выплата в размере 2 миллионов рублей предназначена для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для службы в следующих частях: 14894, 21690, 29325, 29328, 29544, 45075, 54686, 54690, 54691, 77949, 78526, 78527, 78528, 78529, 78530, 78531, 78532, 78534, 78535, 78536. Эта региональная единовременная выплата предоставляется гражданину однократно.