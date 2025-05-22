В Аксае легковушка сбила 11-летнюю девочку

Фото: Дондей

В Аксайском районе Ростовской области произошел дорожный инцидент, в котором легковой автомобиль сбил юного пешехода. Об этом происшествии сообщили в муниципальном учреждении, отвечающем за чрезвычайные ситуации и пожарную безопасность Аксайского района.По имеющимся данным, инцидент произошел у дома номер 29 на улице Садовой в городе Аксае. Автомобиль "ВАЗ 2107", двигаясь по дороге, совершил наезд на 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. По невыясненным обстоятельствам, водитель не заметил ребенка и не принял необходимых мер для предотвращения столкновения, что привело к наезду на пешехода.В результате столкновения девочка получила телесные повреждения средней тяжести. Однако, после осмотра врачами пострадавшая отказалась от госпитализации.