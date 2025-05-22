Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксае легковушка сбила 11-летнюю девочку

В Аксае легковушка сбила 11-летнюю девочку

В Аксайском районе Ростовской области произошел дорожный инцидент, в котором легковой автомобиль сбил юного пешехода. Об этом происшествии сообщили в муниципальном учреждении, отвечающем за чрезвычайные ситуации и пожарную безопасность Аксайского района.

По имеющимся данным, инцидент произошел у дома номер 29 на улице Садовой в городе Аксае. Автомобиль "ВАЗ 2107", двигаясь по дороге, совершил наезд на 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. По невыясненным обстоятельствам, водитель не заметил ребенка и не принял необходимых мер для предотвращения столкновения, что привело к наезду на пешехода.

В результате столкновения девочка получила телесные повреждения средней тяжести. Однако, после осмотра врачами пострадавшая отказалась от госпитализации.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.