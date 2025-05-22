Донскому космонавту Николаю Чубу вручили звезду Героя России

Фото: Роскосмос

Выдающемуся уроженцу Новочеркасска, космонавту Николаю Чубу, вручили высокую государственную награду – звезду Героя России. Об этом сообщили представители городской администрации Новочеркасска.Важно отметить, что Николаю Чубу также присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке 22 мая в Екатерининском зале Кремля, расположенном в Москве.Николай Чуб появился на свет 10 июня 1984 года в городе Новочеркасске Ростовской области. Начиная с мая 2023 года, он активно готовился к роли бортинженера в составе экипажей МКС-70/71, будучи назначенным в основной состав для полета на космическом корабле "Союз МС-24".Его дебютный полет в космос состоялся 15 сентября 2023 года. В этой экспедиции он взаимодействовал с космонавтом Олегом Кононенко (Роскосмос) и астронавтом Лорел О'Хара (NASA).Космонавт из донского региона дважды осуществлял выходы в открытый космос, где провел в общей сложности более 12 часов.25 октября 2023 года Николай Чуб вместе с Олегом Кононенко совершили выход в открытый космос, выполняя работы за пределами станции на протяжении 7 часов 41 минуты. Возвращение космонавта на Землю произошло 13 сентября 2024 года на пилотируемом корабле "Союз МС-25". На борту вместе с Чубом находились Кононенко и астронавт NASA Трейси Дайсон. Длительность космической экспедиции экипажа МКС-70/71 составила 374 дня.