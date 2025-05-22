В Таганроге водитель легковушки снес 84-летнего пенсионера

Фото: Дондей

В Таганроге 22 мая около 10:10 автомобиль "Лада" совершил наезд на пожилого человека, которому было 84 года.По предварительным данным, 64-летний мужчина, управлявший "Ладой Вестой", ехал по Александровской улице в районе дома №85-2.Предполагается, что водитель планировал повернуть влево, на Комсомольский переулок, и в этот момент на проезжей части появился пожилой мужчина. Он переходил дорогу там, где это не предусмотрено правилами. Водитель не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.По информации, предоставленной в областном управлении ГИБДД, в результате ДТП пострадал 84-летний пешеход. Он получил телесные повреждения различной тяжести и был доставлен в больницу для получения необходимого лечения.