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В Таганроге водитель легковушки снес 84-летнего пенсионера

В Таганроге водитель легковушки снес 84-летнего пенсионера

В Таганроге 22 мая около 10:10 автомобиль "Лада" совершил наезд на пожилого человека, которому было 84 года.

По предварительным данным, 64-летний мужчина, управлявший "Ладой Вестой", ехал по Александровской улице в районе дома №85-2.

Предполагается, что водитель планировал повернуть влево, на Комсомольский переулок, и в этот момент на проезжей части появился пожилой мужчина. Он переходил дорогу там, где это не предусмотрено правилами. Водитель не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.

По информации, предоставленной в областном управлении ГИБДД, в результате ДТП пострадал 84-летний пешеход. Он получил телесные повреждения различной тяжести и был доставлен в больницу для получения необходимого лечения.
Фото: Дондей
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