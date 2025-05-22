Блогера из Ростова задержали по подозрению в распространении частных видео

Фото: Ростов ру

В Ростове задержали местного блогера по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Инцидент произошел 22 мая.Весной 2025 года в ростовских пабликах появилось видео, на котором сотрудник полиции одного из городов области ходит в нижнем белье. Выяснилось, что это домашнее видео слила его жена после развода. Она отправила ролик местному блогеру, который активно разоблачал нарушения ПДД среди сотрудников полиции. Предполагается, что именно блогер мог опубликовать видео в интернете.Блогер и женщина задержаны. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на них завели уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.Пока им не избрали меру пресечения.