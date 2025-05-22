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Подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО на месяц в Ростовской области

Подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО на месяц в Ростовской области
Аксайский районный суд Ростовской области 16 мая продлил арест Раджу Л., которого подозревают в использовании рабского труда. По информации DonDay, он останется под стражей до 20 июня.

По данным следствия, Радж Л. несколько месяцев удерживал людей на ферме в Аксайском районе, лишив их связи и документов. Пленников заставляли бесплатно работать на полях рядом с хутором Слава Труда. Им давали лишь скудное питание. Если они не повиновались, то применялось насилие.

Задержали Раджа 23 октября. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».
Фото: Следком
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