Подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО на месяц в Ростовской области

Фото: Следком

Аксайский районный суд Ростовской области 16 мая продлил арест Раджу Л., которого подозревают в использовании рабского труда. По информации DonDay, он останется под стражей до 20 июня.По данным следствия, Радж Л. несколько месяцев удерживал людей на ферме в Аксайском районе, лишив их связи и документов. Пленников заставляли бесплатно работать на полях рядом с хутором Слава Труда. Им давали лишь скудное питание. Если они не повиновались, то применялось насилие.Задержали Раджа 23 октября. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».