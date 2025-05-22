В Шахтах закупят на 1,2 миллиона рублей овощи для исправительной колонии №9

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В Шахтах для заключенных исправительной колонии № 9 планируют закупить борщевые наборы на 1,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 22 мая.ФСИН по Ростовской области собирается приобрести 26,8 тонны овощей. Среди них – 22 тонны прошлогоднего картофеля, 1,7 тонны свеклы, 1,6 тонны моркови и 1,5 тонны репчатого лука. Эти овощи, очевидно, предназначены для приготовления борщей.Исправительная колония № 9 — это учреждение строгого режима. В нем отбывают наказание за тяжкие преступления: убийства, рецидивы, преступления против власти и экономические нарушения. Заключенные живут в закрытых камерах. Их права на свидания, передачи, посылки и письма сильно ограничены. А прогулки на свежем воздухе разрешены не каждый день.Аналогичную закупку 14 мая объявили для СИЗО № 1 в Ростове. Подрядчик должен поставить 28,5 тонны овощей за 1,5 миллиона рублей.Примечательно, что в 2022 году на эту же сумму можно было приобрести больше овощей. За 470 тысяч рублей привозили более 44 тонн.