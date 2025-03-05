Фото: ФК Ростов

Нападающий из Гамбии Али Соу не планирует возвращаться в «Ростов». В настоящее время он играет за турецкий «Ризеспор».3 июля 2024 года Али Соу стал игроком «Ростова» на правах аренды. В России его игра не была выдающейся, но в Турции он демонстрирует впечатляющие результаты. В шести матчах подряд он забивает голы, а за весь сезон на его счету уже 13 результативных действий.Соглашение об аренде Али Соу с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года. Однако в последние месяцы аренды футболист не проявляет особого стремления играть за «Ростов».Вероятно, он не будет продолжать выступать за донской клуб.