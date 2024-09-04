Фото: ФК Ростов

Игрок футбольного клуба «Ростов» Егор Голенков может перейти в ЦСКА. Об этом сообщил спортивный агент футболиста Андрей Талаев.По словам менеджера, официального предложения от клуба не поступало.- Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. Егор в этом сезоне провёл много игр, в Кубке выходил на поле с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА будет приемлемо для «Ростова», мы готовы перейти, — добавил Талаев.Агент также сообщил, что после матча с «Факелом» Голенков поделился желанием проводить на поле больше времени, как и любой другой игрок. Но в его словах не было обиды или недовольства, а лишь стремление к большему игровому времени.Добавим, что недавно нападающий уже комментировал подобные слухи. Он заверил болельщиков, что не хочет уходить из «Ростова». Однако как сложится ситуация, неизвестно.По данным спортивных СМИ, московский клуб ЦСКА был готов заплатить за футболиста 350 миллионов рублей (3,5 миллиона евро). Однако «Ростов» не согласился с такой суммой.Уже не первую неделю футболисты «Ростова» обсуждают возможность ухода из команды. Вначале появилась информация о переходе Глебова в «Спартак». Сейчас идут торги между ростовским и московским клубами за капитана команды. После этого допустил возможность ухода и Николай Комличенко. Однако официальных комментариев от спортсменов пока нет.