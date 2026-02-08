Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» потерпел поражение в выездном матче против «Омских Крыльев», уступив со счетом 0:2. Встреча состоялась сегодня днем на льду арены Хоккейной академии «Авангард».В первом периоде команды продемонстрировали оборонительный хоккей. Наиболее острый момент у ростовчан возник в большинстве, когда Кирилл Кондырев оказался на пятаке, но решить эпизод взятием ворот не удалось. Хозяева же отметились попаданием в штангу.Вторая двадцатиминутка ознаменовалась результативными действиями «Омских Крыльев». На 40-й минуте Илья Кожухов открыл счет, отправив шайбу в ворота «Ростова». На 48-й минуте Вячеслав Малов удвоил преимущество хозяев, точно подставив клюшку под бросок Александра Протаповича.Несмотря на старания ростовских хоккеистов, им так и не удалось отыграться. Вратарь «Омских Крыльев» Евгений Киселёв провел уверенный матч, отразив все 15 бросков по своим воротам и оставив свои владения «сухими». В концовке матча, за 25 секунд до финальной сирены, вратарь «Ростова» Кирилл Капустин смог отразить выход соперника один на один, но это не смогло изменить итоговый счет.После матча главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев выразил разочарование игрой своей команды в атаке.- Команду соперника – с победой. Сегодня мало что у нас получалось в атаке, соперник мало что дал нам сделать. Пытались создавать, но всего пару моментов за всю игру. Плюс с таким количеством бросков — около 15 за игру — так матчи не выигрываются. «Беззубая» игра в атаке сегодня. В обороне ещё более-менее справлялись. Предполагали и знали, что будем много играть в обороне, но в атаке нам надо прибавлять. Так матчи не выигрываются, с таким количеством бросков и моментов, — подытожил наставник.