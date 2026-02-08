Ростовчанам грозит до двух лет тюрьмы за неправильно установленную видеокамеру у двери

- Если камера фиксирует вход в соседнюю квартиру, коридор общего пользования, или иное личное пространство соседей, это может быть расценено как нарушение права на неприкосновенность частной жизни, - поясняет Анна Павлова. В подобных случаях пострадавшие соседи имеют полное право обратиться в суд с требованием о демонтаже незаконно установленного устройства.

Фото: нейросеть

Невинная, на первый взгляд, мера предосторожности – установка видеокамеры у входной двери квартиры – может обернуться серьезными юридическими последствиями для жителей Ростовской области. Как сообщила порталу DonDay юрист Анна Павлова, неправильно расположенный объектив камеры может привести к штрафу или даже лишению свободы на срок до двух лет.Согласно законодательству, собственники жилья имеют право использовать камеры видеонаблюдения для обеспечения собственной безопасности. Однако, этот принцип имеет четкие границы. Объектив камеры должен быть направлен исключительно на пространство непосредственно перед собственной дверью, не затрагивая территорию соседей.За нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена юридическая ответственность. Российским законодательством установлен штраф до 200 тысяч рублей, а также возможное лишение свободы на срок до двух лет.При рассмотрении подобных дел суд будет тщательно изучать все обстоятельства съемки. Особое внимание будет уделяться тому, фиксирует ли камера людей, проходящих мимо, или имеет ли возможность наблюдать за происходящим внутри соседних помещений при открытии дверей. Наиболее суровые последствия могут наступить, если записи с изображением соседей будут опубликованы в интернете, что может быть квалифицировано как распространение персональных данных без согласия.