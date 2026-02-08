Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новочеркасск переводит школы и детсады на свободное посещение из-за сильных морозов

Новочеркасск переводит школы и детсады на свободное посещение из-за сильных морозов

В связи с ожидаемыми резкими перепадами температуры и ухудшением погодных условий, в Новочеркасске вводятся свободные посещения школ и детских садов. Об этом сообщил глава администрации города Павел Исаков.

Прогнозируемые морозы до -20 градусов, снегопад и гололед, которые ожидаются в Ростовской области с 8 по 10 февраля, побудили власти принять данное решение для обеспечения безопасности детей. Свободный режим посещения образовательных учреждений дошкольного и школьного образований вводится 9 февраля.

- Это значит, что вы сами решаете, отправлять ли ребенка в школу или детский сад, учитывая погоду, расстояние до учреждения и здоровье ребенок, — пояснили в администрации Новочеркасска. Родителям необходимо проинформировать классного руководителя или воспитателя о своем решении.


Отмечается, что отсутствие ребенка в образовательном учреждении в эти дни не будет рассматриваться как неуважительная причина пропуска. Такая мера позволит родителям обезопасить детей от неблагоприятных погодных условий и сохранить их здоровье.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика