Новочеркасск переводит школы и детсады на свободное посещение из-за сильных морозов

- Это значит, что вы сами решаете, отправлять ли ребенка в школу или детский сад, учитывая погоду, расстояние до учреждения и здоровье ребенок, — пояснили в администрации Новочеркасска. Родителям необходимо проинформировать классного руководителя или воспитателя о своем решении.

Фото: ДонДей

В связи с ожидаемыми резкими перепадами температуры и ухудшением погодных условий, в Новочеркасске вводятся свободные посещения школ и детских садов. Об этом сообщил глава администрации города Павел Исаков.Прогнозируемые морозы до -20 градусов, снегопад и гололед, которые ожидаются в Ростовской области с 8 по 10 февраля, побудили власти принять данное решение для обеспечения безопасности детей. Свободный режим посещения образовательных учреждений дошкольного и школьного образований вводится 9 февраля.Отмечается, что отсутствие ребенка в образовательном учреждении в эти дни не будет рассматриваться как неуважительная причина пропуска. Такая мера позволит родителям обезопасить детей от неблагоприятных погодных условий и сохранить их здоровье.