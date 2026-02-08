Новости
В Ростовской области неисправная проводка спровоцировала два крупных пожара

За два дня в Ростовской области произошло сразу два серьезных пожара, причиной которых в обоих случаях стала неисправная электропроводка. Информация об инцидентах поступила от Главного управления МЧС России по региону.

Первое происшествие зафиксировано вечером 6 февраля в хуторе Мокросоленом Волгодонского района. Владелица земельного участка уловила запах гари и обнаружила на улице горящую баню и гараж. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площадь 30 квадратных метров. На ликвидацию возгорания были задействованы 13 пожарных и три единицы специальной техники.

Второе ЧП произошло ранним утром 7 февраля в хуторе Сулин Миллеровского района на улице Центральной. Вспыхнули жилой дом и надворная постройка. Хозяйка в это время мирно спала и проснулась от телефонного звонка соседей, которые заметили густой дым и пламя. Женщине удалось благополучно выбраться из горящего дома. Пожар охватил 90 квадратных метров; тушение проводили 11 пожарных при помощи трех спецмашин.

Специалисты МЧС установили: в обоих случаях причиной пожаров послужила неисправная проводка. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям проверять состояние электросетей в домах, банях и гаражах, особенно в зимний период, чтобы предотвратить подобные трагедии.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
