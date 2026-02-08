Телочке шотландской породы в парке «Лога» Ростовской области выбирают имя

Фото: парк Лога

В парке «Лога» Ростовской области проходит голосование за имя для новорожденной телочки шотландской породы хайленд. Сотрудники парка объявили о выборе имени в своих социальных сетях 7 февраля.Малышка появилась на свет в начале января 2026 года. Вес при рождении составлял 25 килограммов, сейчас телочка поправилась до 50 килограммов.Телочка принадлежит к породе хайленд, или шотландская горная корова. Эти животные, выведенные в Шотландии, отличаются характерной внешностью: крупной мордой, короткими ногами, мощным телосложением и длинной густой шерстью. Несмотря на внушительные рога, шотландские коровы известны своим спокойным и миролюбивым нравом.В настоящее время юная корова питается молоком матери, однако, как отмечают сотрудники парка, она всё чаще проявляет интерес к взрослой пище: берёт сено и старательно жуёт его, совсем как взрослые.Принять участие в выборе имени может любой желающий. Свои предложения можно оставлять на официальных страницах парка «Лога» в социальных сетях. Главное условие – имя должно начинаться на букву «Л» (в честь мамы Лауры) или «Р» (в честь папы Ричарда).