Ростовчанам рассказали о традициях Фёдорова дня: без картофеля, зеркал и шума

Фото: Дондей

В День памяти преподобного Феодора Студита, отмечаемый православным миром 8 февраля, ростовским жителям напомнили о народных обычаях Фёдорова дня, или Фёдора Поминальника. Этот день в народном календаре связывают с близостью душ усопших к живым, подчёркивая темы милосердия, поста и заботы о ближних.Как рассказали местные краеведы и священнослужители, традиции Фёдорова дня помогают сохранить память о предках и укрепить семейные узы. Церковные службы поминают не только Феодора Студита, но и других святых — мучеников и праведников.Главная традиция — поминовение усопших родственников и сирот. Утром в старину посещали кладбища: молились, убирали могилы. Затем в храмах ставили свечи "за упокой", а дома накрывали скромный стол с постными блюдами. Королём трапезы был горох — в виде каши или похлёбки, символизирующий здоровье и плодородие. Его готовили для детей, беременных и пожилых.Часть еды оставляли за порогом, на подоконнике или на могилах как дар душам предков, сопровождая поминальными словами.Вечером семьи собирались за столом, делились историями о роде, прививая детям уважение к старшим. День подходил для тихого труда: рукоделия, штопки, мелкого ремонта. Поощрялись добрые дела:- Поминовение усопших молитвой и свечой.- Помощь старикам, больным, бедным.- Раздача гороховых блюд нуждающимся — залог благополучия рода.Фёдоров день — не для веселья. Строгие табу включают:- Шум: громкие застолья, музыка, танцы, ссоры оскорбляют предков и манят нечистую силу.- Новые дела: важные начинания, покупки, проекты обречены на провал.- Уборка: мести, выносить мусор — "вымести удачу".- Открытые окна/двери: риск вторжения бродячих душ; проветривать кратко.- Чужие кошки: чёрные или трёхцветные — к несчастью.- Одиночество ночью: в пустом доме опасно одному.- Картофель: вызывает проблемы с желудком.- Зеркала: долгое смотрение, особенно в темноте и одиночестве, притягивает нечистое.